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Fenerbahçe’ye kötü haber: Yıldız futbolcu için 3 dev daha devrede!

Fenerbahçe’ye kötü haber: Yıldız futbolcu için 3 dev daha devrede!

17:318/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Jonathan David’e 3 dev rakip daha talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmaya şimdiden başladı.


Sarı-Lacivertlilerin dünyaca tanınan bir santrfor transfer etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin liste başında iki isim var: Dusan Vlahovic ve Jonathan David.


SÖZLEŞME YENİLEMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Lille ile sözleşmesini yenilemeyeceğini defalarca tekrarlayan Jonathan David'in Fransız kulübünden ayrılma ihtimali çok yüksek. Sezonun sonunda serbest kalacak Kanadalı oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra, Serie A kulüpleri de devreye girdi.


TRANSFERDE 3 DEV RAKİP



SportItalia'nın haberine göre Serie A kulüpleri Inter ve Juventus, David ile yakından ilgileniyor.


Bu kulüplerin yanı sıra, Napoli de David transferi için nabız yoklayan kulüplerden bir tanesi haline geldi.


Hücum hattına yıldız bir oyuncu kazandırmak isteyen Güney İtalya ekibi, bonservis bedeli ödemeyeceği için Kanadalı oyuncunun transferine sıcak bakıyor.


NAPOLİ'NİN TEK SEÇENEĞİ DAVİD DEĞİL



Bununla birlikte, Napoli'ni radarında sadece Jonathan David yok. Liverpool'un yıldız forveti Darwin Nunez de İtalyan kulübünün listesinde yer alıyor. Öte yandan Napoli, Serie A'dan Udinese'li Lorenzo Lucca ve Parma'dan Ange-Yoan Bonny gibi alternatif isimleri de takip ediyor.


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