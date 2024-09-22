Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Nottingham ile oynanan maçta Alex Moreno ile gerginlik yaşadı. Taç atışı için yavaş hareketlenen Moreno, ısınma hareketlerini gerçekleştiren Ferdi Kadıoğlu'yla birbirine girdi. İşte Ferdi Kadıoğlu-Alex Moreno arasında yaşanan tartışmaya haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.
Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, maça yedekler arasında başladı.
24 yaşındaki futbolcu ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada Nottingham Forest forması giyen Alex Moreno ile gerginlik yaşadı.
Kadıoğlu, taç atışından önce topa yavaş adımlarla gelen Alex Moreno'ya tepki gösterdi.
Kafa kafaya gelen ikili sözlü tartışmaya girdi. Hakem Jones, hızla koşarak Ferdi ve Moreno'nun yanına gelerek uyarılarda bulundu.