Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıklarla başı dertte: İngiliz basını kötü haberi verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıklarla başı dertte. Milli futbolcunun ameliyat sonrası sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıklarla başı dertte. Milli oyuncu transferi sonrası üst üste sakatlıklar geçirdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde meydana gelen kapsül yırtığının 3. derece olduğu ve ameliyat edildiği açıklandı.
Sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilen 24 yaşındaki futbolcu, 8 hafta dinlendirildikten sonra bir operasyon geçirdi.
FERDİ KADIOĞLU SEZONU KAPATABİLİR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu operasyon sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüş süresinin uzun olacağı aktarıldı.
NTV Spor'da yer alan haberde, Milli futbolcunun en erken mayıs ayına kadar iyileşmesi beklenmiyor. Bu yüzden başarılı futbolcunun geride kalan maçlarda Brighton formasıyla sahaya çıkması çok olası gözükmüyor.
İngiliz ekibinde bu sezon toplamda 8 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmaların 6'sına ilk 11'de başladı. Milli oyuncu iki kez fileleri havalandırdı.
25 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.