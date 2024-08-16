Ferdi Kadıoğlu'nun yerine düşünülen isim belli oldu

İngiliz ekibi Brighton anlaşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli yönetimin toplam 35 milyon euroluk teklif konusunda son pazarlıkları bitirip kararını vermesini bekliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke ise Gent'ten Archie Brown'u alacak.
Ferdi Kadıoğlu ile hemen her konuda anlaşan İngiliz ekibi Brigton'ın yanı sıra Manchester United'ın da yeniden devreye girdiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun yönetimin son kararını beklediği kaydedildi.
Ferdi için en yüksek teklif, 33 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla toplam 35 milyon euro ile Brighton'dan geldi
Fenerbahçe yönetimi ise hem ödeme planı hem de rakamı artırma yönünde görüşmelerini sürdürüyor.
Teklifi Brighton'ın altında kalan Manchester United'ın ise teklifini güncelleyerek yeniden sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Transferde Brigton önde görünürken kulüplerin son pürüzleri gidermesinin ardından yıldız oyuncu Premier Lig'in yolunu tutacak.
Ferdi, aynı zamanda söz konusu bonservis bedeliyle Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu rekorunu da eline geçirecek.
Fenerbahçe'de, Ferdi'nin yerine arayışlar hız kazandı.
Sarı-lacivertliler, Gent forması giyen Jamaika asıllı İngiliz sol bek Archie Brown ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertli yönetim 22 yaşındaki sol bek için Belçika kulübüyle temasa geçip, şartlarını sordu ve oyuncunun temsilcisiyle de görüştü.
Gent'in, Archie Brown için 5 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.