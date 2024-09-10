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Spor

Filip Kostic: ‘’Onu kesmek çok zor’’

14:55 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:55 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic FBTV’ye flaş açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, milli takımdan arkadaşı Dusan Tadic ile Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli ekipte olmasının transferinde önemli rol oynadığına değindi. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

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Tadic ile aynı takımda yeniden buluşmanın kendisini motive ettiğini kaydeden tecrübeli sol kanat, şu sözleri söyledi:

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"Groningen'de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası.

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Tadic'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası.

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Elbette en iyimi ortaya koyacağım.



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Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. 

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Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. 

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Elbette hem onunla hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak.


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Bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."


#Filip Kostic
#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
31 dakika önce
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