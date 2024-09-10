Filip Kostic: ‘’Onu kesmek çok zor’’

Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic FBTV’ye flaş açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, milli takımdan arkadaşı Dusan Tadic ile Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli ekipte olmasının transferinde önemli rol oynadığına değindi. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tadic ile aynı takımda yeniden buluşmanın kendisini motive ettiğini kaydeden tecrübeli sol kanat, şu sözleri söyledi:
"Groningen'de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası.
Tadic'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası.
Elbette en iyimi ortaya koyacağım.
Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim ve her zaman onunla oynamayı istemiştim.
Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor.
Elbette hem onunla hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak.
Bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."