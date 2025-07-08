Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ve Chelsea bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fluminense - Chelsea maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Fluminense - Chelsea mücadelesiyle başlayacak.
Fluminense - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TSİ 22:00'de yapılacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını ülkesinden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.
D Grubu'u Flamengo'nun ardından 2. sırada tamamlayan Chelsea, son 16 turunda Benfica'yı yarı finalde ise Palmeiras'ı mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırmıştı.
F Grubu'nu Borussia Dortmund'un arkasında 2. olarak noktalayan Fluminense ise son 16 turunda Inter'i yarı finalde ise Al Hilal'i geçerek turnuvada yarı final oynamaya hak kazandı.
Ayrıca turnuvada yenilgi yaşamayan 2 takım bulunuyor. Fluminense, Real Madrid ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam ediyor.
Fluminense ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce Brezilya ekipleri Corinthians, Palmeiras ve Flamengo ile karşılaşmıştı.
Fluminense ise İngiliz ekibi Manchester City ile mücadele etmişti.
FLUMİNENSE - CHELSEA CANLI İZLE
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