Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ve Chelsea bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fluminense - Chelsea maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /10 Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Fluminense - Chelsea mücadelesiyle başlayacak.



2 /10 Fluminense - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadium'da oynanacak müsabaka TSİ 22:00'de yapılacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 /10 Müsabakayı François Letexier yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını ülkesinden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.



4 /10 D Grubu'u Flamengo'nun ardından 2. sırada tamamlayan Chelsea, son 16 turunda Benfica'yı yarı finalde ise Palmeiras'ı mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırmıştı.

5 /10 F Grubu'nu Borussia Dortmund'un arkasında 2. olarak noktalayan Fluminense ise son 16 turunda Inter'i yarı finalde ise Al Hilal'i geçerek turnuvada yarı final oynamaya hak kazandı.



6 /10 Ayrıca turnuvada yenilgi yaşamayan 2 takım bulunuyor. Fluminense, Real Madrid ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam ediyor.



7 /10 Fluminense ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.



8 /10 Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce Brezilya ekipleri Corinthians, Palmeiras ve Flamengo ile karşılaşmıştı.



9 /10 Fluminense ise İngiliz ekibi Manchester City ile mücadele etmişti.

