Fransa’nın konuştuğu 19 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Jose Mourinho’nun talimatı doğrultusunda sağ kanata bir takviye yapacak. Fransa’nın konuştuğu 19 yaşındaki genç yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. Detaylar haberimizde.

1 /6 Ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i transfer eden Fenerbahçe, 19 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun peşine düştü.



2 /6 Footmercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque forması giyen Gessime Yassine'i yakından takip ediyor.

3 /6 Top sürme yeteneği ve üstün tekniği nedeniyle Ligue 2 savunmacılarının korkulu rüyası olduğundan bahsedilen Gessime Yassine, Avrupa'nın birçok takımının radarında.



4 /6 Fenerbahçe'nin yanı sıra Club Brugge, Union SG ve Alman takımlarının da Gessime Yassine'i takip ettiği haber detayında yer aldı.



5 /6 Bu sezon Ligue 2 ve Fransa Kupası'nda toplam 20 maça çıkıp 935 dakika süre alan Gessime Yassine 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

