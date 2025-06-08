Fransız kaleciye 15 milyon euro teklif

AC Milan’ın Fransız kalecisi Mike Maignan, gelecek sezon Premier Lig’de Chelsea forması giyebilir. Premier Lig devi, 29 yaşındaki file bekçisi için Milan’a 15 milyon euro’luk bir teklif sundu.
Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan gelecek sezon Premier Lig'de boy gösterebilir.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, 29 yaşındaki eldiven için Milan'a 15 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.
Kulüp, transferi ivedilikle tamamlayarak Maignan'ı ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak istiyor. Turnuvada Los Angeles FC, Flamengo ve Esperance ile karşılaşacak olan Maviler, kalede güven arayışında.
Maignan, 2021 yazında Lille'den 17 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Fransız eldiven, İtalya kariyerinde bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupa zaferi kazandı.
Fransa Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 29 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı.