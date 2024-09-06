Futbol dünyası bu iddia ile sallandı: 150 yıllık köklü kulüp satılıyor

150 yıllık köklü kulübün satılabileceği iddiası futbol dünyasına bomba gibi düştü.
İskoçya'nın en köklü kulüplerinden olan Glasgow Rangers'ın satılabileceği iddia edildi.
Aberdeen'in eski teknik direktörü Keith Wyness, Rangers'ın ilk etapta 100 milyon sterline satılabileceğini iddia etti.
Football Insider'ın haberine göre ABD'li yatırımcılar kulübü almak isterken Wyness, Rangers'ın "100 milyon sterlin artı bonuslarla"satın alınabileceğini söyledi.
Yapılan teklif karşısında hissedarların bir kısmının satışa sıcak baktığı öne sürüldü.
Glasgow Rangers son olarak 2020-2021 sezonunda İskoçya'da şampiyonluğa ulaştı.
Glasgow Rangers’ın kaç kupası var, başarıları neler?
Glasgow Rangers, İskoçya'nın en başarılı ve köklü futbol kulüplerinden biridir.
Hem iç sahada hem de Avrupa'da elde ettiği sayısız kupa ve başarıyla İskoç futbolunun bir efsanesi haline gelmiştir.
Glasgow Rangers’ın kaç kupası var, başarıları neler?
Glasgow Rangers, İskoçya'nın en başarılı ve köklü futbol kulüplerinden biridir.
Hem iç sahada hem de Avrupa'da elde ettiği sayısız kupa ve başarıyla İskoç futbolunun bir efsanesi haline gelmiştir.
Lig Başarıları:
İskoçya Lig Şampiyonluğu: Rangers, İskoçya lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takımdır. 55 kez lig şampiyonluğu kazanarak bu alanda rekor bir başarıya imza atmıştır.
İskoçya Kupası: Rangers, İskoçya Kupası'nda da oldukça başarılıdır. 34 kez bu kupayı müzesine götürerek İskoçya Kupası tarihinde en çok kupayı kazanan takım unvanını taşımaktadır.
İskoçya Lig Kupası: Rangers, İskoçya Lig Kupası'nda da önemli başarılara imza atmıştır. 28 kez bu kupayı kazanarak bu alanda da rekor sahibi kulüplerden biridir.
Avrupa Başarıları:
UEFA Kupa Galipleri Kupası: Rangers, 1972 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak Avrupa'da önemli bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca bu kupada 1961 ve 1967 yıllarında da finale yükselmiştir.
UEFA Kupası: 2008 yılında UEFA Kupası finalinde oynayarak önemli bir başarı elde etmiştir.