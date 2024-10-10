Futbol dünyasında şoke eden ölüm! Yeni transferin cansız bedeni havuzda bulundu

Sezon başında Sheffield United’dan Panathinaikos’a transfer olan 31 yaşında futbolcu hayatını kaybetti. Yunan futbolcunun cansız bedeni havuzda bulundu. İşte detaylar.
Panathinaikos'un 31 yaşındaki yeni transferi George Baldock, hayata gözlerini yumdu. İlk bilgilere göre, cenazesi evinin havuzunda bulundu.
Yunan basını Sport 24'ün haberine göre; son saatlerde futbolcunun eşi, Baldock'u arıyordu ancak ona ulaşamamıştı.
Ardından ev sahibi eve geldi ve 31 yaşındaki oyuncunun cansız bedenini buldu.
Olayla ilgili soruşturma, Güneydoğu Attika Emniyet Müdürlüğü tarafından üstlenildi. İlk incelemelerde herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Ambulans görevlilerinin cenazede karşılaştığı görüntü, muhtemelen birkaç saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.
Ölümün kesin nedeni otopsiyle belirlenecek.
George Baldock kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
George Baldock, Yunan asıllı İngiliz futbolcudur. 9 Mart 1993'te İngiltere, Buckingham'da doğmuştur.
Futbol kariyerine sağ bek pozisyonunda başlamış ve özellikle savunmadaki başarısı, mücadeleci yapısı ve hücuma katkılarıyla tanınmıştır.
Kariyeri
George Baldock, futbol kariyerine Milton Keynes Dons (MK Dons) altyapısında başladı ve profesyonel olarak burada forma giydi.
MK Dons’ta çeşitli kiralık deneyimlerinin ardından, kulübün bir parçası olarak uzun süre hizmet verdi.
2017 yılında, İngiltere'nin önemli kulüplerinden biri olan Sheffield United’a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla hem Premier League hem de EFL Championship’te adından söz ettirdi.
Sheffield United'daki etkili performansı, onu ligin dikkat çeken sağ beklerinden biri haline getirdi.