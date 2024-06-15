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Spor

Beşiktaş yeni transfer duyurdu: Gabriel Paulista kimdir?

16:57 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:57 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Gabriel Paulista’yi duyurdu. Siyah-beyazlılar tecrübeli stoper Gabriel Paulista’yi KAP’a bildirdi. Paulista, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Peki, Gabriel Paulista kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Paulista Beşiktaş'tan kaç ne kadar kazanacak, sözleşmesi ne kadar? İşte oyuncu hakkında tüm detaylar.

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Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yaptı.

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Siyah-beyazlılar tecrübeli stoper Gabriel Paulista ile anlaşma sağladı.


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Kartal, Brezilyalı yıldızı KAP’A bildirdi.


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Paulista, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

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Paulista Beşiktaş'tan kaç ne kadar kazanacak, sözleşmesi ne kadar?


Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:




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"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir. "



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Gabriel Paulista kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Paulista, 26 Kasım 1990 tarihinde Brezilya'nın São Paulo kentinde dünyaya geldi.




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Gabriel Paulista, profesyonel kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vitória'da başladı. 2010 yılında Vitória’nın A takımına yükselen Gabriel, burada hızla kendini kanıtladı ve savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekti.

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Vitória formasıyla toplam 77 maça çıkan Gabriel, defansif anlamda güven veren bir oyuncu olduğunu gösterdi.


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Paulista, 2013 yılında İspanyol kulübü Villarreal'e transfer oldu. Villarreal formasıyla La Liga’da etkileyici performanslar sergileyen Gabriel, kısa sürede takımının önemli oyuncularından biri haline geldi.


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Villarreal'de savunmanın bel kemiği olarak görev yapan Gabriel, 2013-2015 yılları arasında toplam 50 maça çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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2015 yılında Premier League devi Arsenal’e transfer olan Gabriel Paulista, burada da savunmadaki başarısını sürdürdü.  

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Arsenal formasıyla Premier League’de önemli maçlarda görev alan Gabriel, sert ve kararlı savunma anlayışıyla dikkat çekti.


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Gabriel Paulista, 2017 yılında İspanyol kulübü Valencia CF’ye transfer oldu ve burada kariyerinin en uzun dönemini geçirdi. 

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Valencia’da savunmanın lideri olarak görev yapan Gabriel, hem La Liga’da hem de Avrupa kupalarında başarılı performanslar sergiledi. 

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Valencia’daki performansıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, takımının İspanya Kral Kupası’nı kazanmasında önemli bir rol oynadı. 

#Gabriel Paulista
#Beşiktaş
#Süper Lig
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