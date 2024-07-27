Spor

Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya mağlup oldu |ÖZET

23:04 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:08 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Avusturya kampının son hazırlık maçında Galatasaray, Serie A ekiplerinden Parma ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Parma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hernani ve 70. dakikada Denis Man attı. Galatasaray - Parma maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Kupa öncesi son hazırlık maçında Galatasaray, Avusturya kampında Parma ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaraylı taraftarlar, stadyumda kendilerine ayrılan yerleri doldurarak takımlarını destekledi.

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Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kampı tamamladı.

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Parma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hernani ve 70. dakikada Denis Man kaydetti.

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Kamp sürecini tamamlayan Galatasaray, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

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GALATASARAY - PARMA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray
#Parma
#Hazırlık maçı
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