Avusturya kampının son hazırlık maçında Galatasaray, Serie A ekiplerinden Parma ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Parma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hernani ve 70. dakikada Denis Man attı. Galatasaray - Parma maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Kupa öncesi son hazırlık maçında Galatasaray, Avusturya kampında Parma ile karşı karşıya geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, stadyumda kendilerine ayrılan yerleri doldurarak takımlarını destekledi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kampı tamamladı.
Parma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Hernani ve 70. dakikada Denis Man kaydetti.
Kamp sürecini tamamlayan Galatasaray, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.