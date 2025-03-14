Galatasaray Trendyol Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Jakobs ve Icardi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Emre Uzun ve Burak İngenç'in sakatlıkları bulunuyor. Peki, Galatasaray’da Antalyaspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /14 Galatasaray, milli maç arası öncesi son maçında Antalyaspor karşısında galibiyet arıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.



2 /14 Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.



3 /14 Antalyaspor ise Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı ve 33 puan topladı. İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



4 /14 Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.



5 /14 Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi. Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı.

6 /14 Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı.



7 /14 Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.



8 /14 Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı. Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.



9 /14 Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu.



10 /14 Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor müsabakasını kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor.



11 /14 Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.



12 /14 Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



13 /14 GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK? Galatasaray'da sakatlığı bulunan Jakobs ve Icardi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç maçta forma giyemeyecek.