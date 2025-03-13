Galatasaray Bayern Münih’ten kaleci alıyor

Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerine Bayern Münih’in genç yeteneğini transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bayern Münih’in de bu transfere sıcak baktığı iddia edildi. Cimbom, deneyimli file bekçisi Muslera’nın sözleşmesinin bitişiyle kaleyi genç bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yedek file bekçisi Jonas Urbig'i listeye dahil etti.
KİRALIK OLARAK GELECEK
Galatasaray 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak bünyesine katmak istiyor. Alman medyası Bayern Münih'in, tecrübe kazanması için Urbig'i kiralık verebileceğine dikkat çekti.
LEVERKUSEN KARŞISINDA OYNAMIŞTI
Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen'e karşı görev yapmıştı. Kalesini gole kapatan Urbig maçta Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.
Jonas Urbig kimdir?
Jonas Urbig, 8 Ağustos 2003 tarihinde Almanya’nın Euskirchen şehrinde doğan genç bir Alman futbolcudur ve kaleci pozisyonunda oynamaktadır.
Futbola 1. Jugend-Fußball-Schule Köln’de başlayan Urbig, 2012 yılında 1. FC Köln’ün altyapısına katılmış, burada 2019’da B-Junioren Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve Almanya’nın çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giymiştir.
2025 yılında Bayern Münih’e transfer olan 21 yaşındaki file bekçisi, 7 milyon euro bonservis bedeliyle dikkat çekmiş ve Manuel Neuer’in uzun vadeli halefi olarak görülen büyük bir yetenek olarak kariyerine devam etmektedir.