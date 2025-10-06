Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı

Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı

13:216/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide düdük çalan Yasin Kol'la ilgili TFF'nin verdiği karar dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Yasin Kol düdük çalmıştı.

Yasin Kol dev müsabakada verdiği kararlarla gündem olmuştu.

Öte yandan TFF, eleştirilerin odağındaki Yasin Kol'u derbinin hemen ardından VAR hakemi olarak atadı.

Yasin Kol, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'un deplasmanda Sarıyer'i 2-1 mağlup ettiği maçta VAR hakemi olarak görev aldı.

Söz konusu maçta Sarıyer 90+7'de kazandığı penaltıda dönen topu tamamlayarak golü bulmuş ancak vuruş öncesi ceza sahasına girilmesi nedeniyle VAR uyarısıyla gol iptal edilmişti.

#Yasin Kol
#TFF
#Beşiktaş
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?