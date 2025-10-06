Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide düdük çalan Yasin Kol'la ilgili TFF'nin verdiği karar dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Yasin Kol düdük çalmıştı.
Yasin Kol dev müsabakada verdiği kararlarla gündem olmuştu.
Öte yandan TFF, eleştirilerin odağındaki Yasin Kol'u derbinin hemen ardından VAR hakemi olarak atadı.
Yasin Kol, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'un deplasmanda Sarıyer'i 2-1 mağlup ettiği maçta VAR hakemi olarak görev aldı.
Söz konusu maçta Sarıyer 90+7'de kazandığı penaltıda dönen topu tamamlayarak golü bulmuş ancak vuruş öncesi ceza sahasına girilmesi nedeniyle VAR uyarısıyla gol iptal edilmişti.