Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. Bu akşam saat 18.30’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor. Galatasaray - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 /13 GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /13 Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.



3 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

4 /13 GALATASARAY, ÜST TURU GARANTİLEDİ



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.



5 /13 "Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.



6 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.



7 /13 DİNAMO KİEV SON SIRADA Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.



8 /13 Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

9 /13 Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.



10 /13 GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK, CEZALI VE SAKAT VAR MI, GABRİEL SARA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai karşılaşmada forma giyemeyecek.



11 /13 Galatasaray'ın son 2 sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, sakatlığından dolayı Dinamo Kiev'e karşı sahaya çıkamayacak. UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de Ukrayna temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.



12 /13 Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor maçlarında süre alamayan Gabriel Sara'nın da mücadelede oynaması beklenmiyor.

