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Spor

Galatasaray Elias Jelert'in sözleşme detaylarını açıkladı

21:35 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:36 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

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Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

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"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.


Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

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Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.


Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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Elias Jelert parçalı formayı giydi.

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21 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Elias Jelert
#Transfer
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