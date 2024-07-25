Galatasaray Elias Jelert'in sözleşme detaylarını açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Elias Jelert parçalı formayı giydi.
21 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.