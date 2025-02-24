Galatasaray ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Dev derbi Rams Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı Slovak hakem Slavko Vincic yönetecek. Sarı-kırmızılılarda Jakobs, Morata ve Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ise sakatlıkları süren İsmail Yüksek, Diego Carlos, Becao ve Oosterwolde sahada olamayacak. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Yusuf En-Nesyri bu akşam takımlarının en büyük gol kozu olacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’de ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /14 Trendyol Süper Lig'in 25. haftası liderlik yarışı veren iki takım olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapıyor. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.



2 /14 GALATASARAY NAMAĞLUP Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.



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DEV REKABETTE 402 RANDEVU Galatasaray ile Fenerbahçe tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

4 /14 Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.









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İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı. Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti. Galatasaray, derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı ele almak istiyor.





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GOL UMUTLARI OSIMHEN VE EN-NESYRİ Galatasaray'ın sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Yusuf En-Nesyri takımlarının en büyük gol kozu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.





7 /14 Sarı-lacivertlilerin gol umudu En-Nesyri, Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 15 gol attı. Faslı yıldız Avrupa Kupalarında 12 karşılaşmada ter dökerken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Türkiye Kupası'nda da 3 gole imza atan En-Nesyri, toplamda 36 maça çıkarken 24 gol attı.



8 /14 ASLAN'DA KADIKÖY TAKTİĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiye çıkacağı formasyonu belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarmayı planlıyor. Buruk, sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan derbide de aynı formasyonla başlamıştı. Deplasmanda rakibini 3-1 yenen tecrübeli çalıştırıcı, evinde de rahat bir galibiyet almanın planlarını yapıyor. Özellikle ön tarafta yapacağı presle Fenerbahçe'yi sahasına hapsetmeyi planlayan Buruk, kanatları etkili kullanmaya çalışacak.



9 /14 SARA 10 NUMARADA

Kalede Muslera'ya görev verecek olan tecrübeli teknik adam, defans dörtlüsünü Frankovvski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren'den oluşturacak. Orta sahada Torreira ve Lemina, 10 numara pozisyonunda ise Sara görev alacak. Kanatlarda Barış Alper ve Sallai'nin forma giymesi beklenirken, ileri uçta Osimhen gol kozu olacak. Kafa vuruşlarında etkili olan Nijeryalı yıldız golcü, kanatlardan açılan ortalarla topla buluşturmaya çalışılacak.



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FENERBAHÇE İKİNCİ BÖLGEYİ ELE GEÇİRECEK

Fenerbahçe'de ezeli derbide orta saha kilit rol oynayacak. Teknik direktör Jose Mourinho orta saha merkezde Fred ve Szymanski ikilisine görev verecek. Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred saha içi liderliğini üstlenerek atakları yönlendiren isim olacak.



11 /14 Szymanski de yapacağı presle rakip orta sahanın pas trafiğini keserek rakibin hücuma çıkış kanallarını kapatmaya çalışacak. Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını kilitlenmesi ve rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin verilmemesi de planlanıyor.





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PRES MUSLERADAN BAŞLAYACAK

Sarı-lacivertliler ileride rakibine baskı yapacak ve pres kaleci Muslera'dan başlayacak. 3. bölgede geçiş hücumlarıyla gol bulmaya çalışılacak. Savunmanın arkasına atılacak paslarla Kostic ve Oğuz topla buluşturulacak. Kanatlardan etkili ataklar gerçekleştirmek üzerine çalışmalar yapan Fenerbahçe'de kanat atakları hücum varyasyonlarında önemli yer tutacak. Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.





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GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALI KİMLER? Galatasaray'da Jakobs, Morata ve Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları süren İsmail Yüksek, Diego Carlos, Becao ve Oosterwolde sahada olamayacak.



