Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde 7. hafta maçlarını tamamlandı. Maçların ardından temsilcilerimiz aldığı puanlarla play-off oynayacak 16 takım arasında yer aldı. Son haftada Galatasaray ilk 8 iddiasını korurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 24'te kalmak için mücadele edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde play-off ihtimali ne, puanları kaç? İşte detaylar.

1 /10 Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderi son maçlara kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçları sonrası eşleşmeler ortaya çıkacak.



2 /10 GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF İHTİMALİ NE, PUANLARI KAÇ?

İşte takımların son maçlar öncesi karşısına çıkabilecek ihtimaller;



3 /10 Galatasaray, son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanırsa çok yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak.

4 /10 Maçın berabere bitmesi ve kaybedilmesi halinde ise play-off turunda mücadele edecek.

5 /10 Fenerbahçe son maçına Midtjylland deplasmanında çıkacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak.

6 /10 Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da elenecek.

7 /10 Beşiktaş son maçına Twente deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın da 9 puanı bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta kazanması ya da berabere kalması halinde play-off'ta yer alacak.

8 /10 Beşiktaş maçı kaybederse diğer maçların sonucuna göre yarı yarıya elenebilir ya da yoluna devam edebilir.

9 /10 Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar Türk takımlarının da sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.

