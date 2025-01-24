Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde 7. hafta maçlarını tamamlandı. Maçların ardından temsilcilerimiz aldığı puanlarla play-off oynayacak 16 takım arasında yer aldı. Son haftada Galatasaray ilk 8 iddiasını korurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 24'te kalmak için mücadele edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde play-off ihtimali ne, puanları kaç? İşte detaylar.
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderi son maçlara kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçları sonrası eşleşmeler ortaya çıkacak.
GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF İHTİMALİ NE, PUANLARI KAÇ?
İşte takımların son maçlar öncesi karşısına çıkabilecek ihtimaller;
Galatasaray, son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanırsa çok yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak.
Maçın berabere bitmesi ve kaybedilmesi halinde ise play-off turunda mücadele edecek.
Fenerbahçe son maçına Midtjylland deplasmanında çıkacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak.
Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da elenecek.
Beşiktaş son maçına Twente deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın da 9 puanı bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta kazanması ya da berabere kalması halinde play-off'ta yer alacak.
Beşiktaş maçı kaybederse diğer maçların sonucuna göre yarı yarıya elenebilir ya da yoluna devam edebilir.
Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar Türk takımlarının da sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.
Kura sonuçlarına göre Türk futbolunda bir ilk ortaya çıkabilir. Türk futbolunda ilk kez 3 büyük kulüp bir Avrupa Kupası'nda eşleşebilir. Örneğin, 9 veya 10. sıradaki takımlardan birisi kurada, 23.veya 24. takımla eşleşecek.