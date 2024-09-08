|
Spor

Galatasaray fırsat transferini gerçekleştirmek istiyor

19:14 - 8/09/2024 воскресенье
Güncelleme: 19:14 - 8/09/2024 воскресенье
Yeni Şafak

Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray orta saha transferi için İngiliz deviyle görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklif reddedildi. Premier Lig ekibi oyuncuyu göndermeye sıcak bakmasa da görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

1/ 8

Galatasaray'da yönetim transferin kapanmasına az bir süre kala görüşmelerine hız verdi.

2/ 8

Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi düşündüğü Rabiot'tan istediğini alamadı ve alternatiflere yöneldi.


3/ 8

İngiliz basını The Sun'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



4/ 8

Galatasaray, Arsenal forması giyen orta saha Jorginho için görüşmelere başladı.


5/ 8

İtalyan oyuncu için girişimlerde bulunan yöneticiler, şu ana kadar ilerleme kaydedemedi. 

6/ 8

Arsenal'in Jorginho'yu henüz şu aşamada kadrodan göndermek istemediği belirtildi.

7/ 8

32 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.


8/ 8

Geride bıraktığımız sezon toplamda 36 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Jorginho
#Transfer
1 час назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Otomobil kampanyaları ardı ardına geldi: İşte eylül ayı faizsiz kredi imkanı sunan markalar ve araçlar...