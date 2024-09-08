Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray orta saha transferi için İngiliz deviyle görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklif reddedildi. Premier Lig ekibi oyuncuyu göndermeye sıcak bakmasa da görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da yönetim transferin kapanmasına az bir süre kala görüşmelerine hız verdi.
Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi düşündüğü Rabiot'tan istediğini alamadı ve alternatiflere yöneldi.
İngiliz basını The Sun'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, Arsenal forması giyen orta saha Jorginho için görüşmelere başladı.
İtalyan oyuncu için girişimlerde bulunan yöneticiler, şu ana kadar ilerleme kaydedemedi.
Arsenal'in Jorginho'yu henüz şu aşamada kadrodan göndermek istemediği belirtildi.
32 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 36 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.