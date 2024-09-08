Transferin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray orta saha transferi için İngiliz deviyle görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklif reddedildi. Premier Lig ekibi oyuncuyu göndermeye sıcak bakmasa da görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

1 / 8 Galatasaray'da yönetim transferin kapanmasına az bir süre kala görüşmelerine hız verdi.

2 / 8 Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi düşündüğü Rabiot'tan istediğini alamadı ve alternatiflere yöneldi.



3 / 8 İngiliz basını The Sun'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





4 / 8 Galatasaray, Arsenal forması giyen orta saha Jorginho için görüşmelere başladı.



5 / 8 İtalyan oyuncu için girişimlerde bulunan yöneticiler, şu ana kadar ilerleme kaydedemedi.

6 / 8 Arsenal'in Jorginho'yu henüz şu aşamada kadrodan göndermek istemediği belirtildi.

7 / 8 32 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

