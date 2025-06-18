Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için ödeyebileceği bonserviste üst sınırı belirledi

Yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi arenası için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, önemli isimlerle görüşmelerini sürdüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için ödemeyi planladığı bonservis miktarı belli oldu.
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Dries Mertens sonrasında orta saha ve hücum bölgesinde yıldız futbolculara yönelen Galatasaray'da en son Hakan Çalhanoğlu ismi gündemi sarstı.
Inter'den Galatasaray için ayrılabileceğini söyleyen milli oyuncu için Aslan devreye girerken prensipte de el sıkışıldı.
İtalyan devinin, 40 milyon Euro'luk bonservis talep edeceği bilgisini İtalyan kaynaklarına aktarınca Aslan da frene bastı
Inter'in bu talebine rağmen Galatasaray'ın oyuncu için düşündüğü bonservis ücreti belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Hakan için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservisten fazlasını vermeyi düşünmüyor.
31 yaşındaki orta saha, Inter'i bu seviyeye ikna ederse gelecek sezon yolu İstanbul'a düşecek.
Listedeki bir diğer isim ise İlkay Gündoğan. Manchester City ile ayrılığın kıyısında olan oyuncu için temaslar kuran Galatasaray şimdilik beklemede.
34 yaşındaki futbolcuya yüksek bir yıllık ücret vermek istemeyen ve 1+1 yıl kontrat düşünen sarı-kırmızılıların, Hakan'dan gelecek habere göre rotasını çizeceği öğrenildi.
Hakan Çalhanoğlu geçen sezon İnter ile 47 maçta sahaya çıkarken 11 gol atıp 8 asist yaptı.
Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan'ın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.
Manchester City ile geçen sezon 50 maça çıkan İlkay ise 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.