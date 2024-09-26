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Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı yükseldi

Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı yükseldi

14:2726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılıların 3 puanı almasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın PAOK karşısında aldığı galibiyet sonrası ülke puanı güncellendi. İşte o sıralama...

1- İngiltere 90.303










2- İtalya 80.106







3- İspanya 74.989










4- Almanya 72.660








5- Fransa 60.093



6- Hollanda 55.400




7- Portekiz 51.416



8- Belçika 45.000




9- Çekya 39.650


10- Türkiye 36.500

#Galatasaray
#UEFA
#Avrupa Ligi

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