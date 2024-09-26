Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanı yükseldi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılıların 3 puanı almasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın PAOK karşısında aldığı galibiyet sonrası ülke puanı güncellendi. İşte o sıralama...
1- İngiltere 90.303
2- İtalya 80.106
3- İspanya 74.989
4- Almanya 72.660
5- Fransa 60.093
6- Hollanda 55.400
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 45.000
9- Çekya 39.650
10- Türkiye 36.500