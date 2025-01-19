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Galatasaray Kyle Walker'ı gündemine almıştı! Transferde sıcak gelişme

Galatasaray Kyle Walker'ı gündemine almıştı! Transferde sıcak gelişme

11:4119/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
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Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Galatasaray, gündeminde dünyaca ünlü yıldız Kyle Walker'ı almıştı. Tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray, bu sezon da hata yapmayarak üst üste 3 sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yönetim, Victor Osimhen'in ardından taraftarları coşturacak isimleri getirmeyi planlıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre 34 yaşındaki sağ bekin Milan'la görüştüğü bildirildi.

Manchester City'nin de Walker'ın gidişine izin vereceği belirtildi.

#Galatasaray
#Kyle Walker
#Milan

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