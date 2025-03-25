Galatasaray Osimhen yerine bir dünya yıldızını getirecek: Fenerbahçe ile transfer yarışı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma veda edecek. Bu ayrılığa karşı çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Osimhen yerine almak istediği bir diğer dünya yıldızı da belli oldu. Galatasaray'ın bu transfer için Fenerbahçe ile yarış halinde olduğu öğrenildi.

1 /10 Galatasaray'da sezon sonunda Victor Osimhen ile yolların ayrılması bekleniyor. Nijeryalı golcü için Barcelona başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük kulüpleri Napoli ile masaya oturmuş durumda.

2 /10 Galatasaray yönetimi de Osimhen'in bonservisini almak istiyor ama bu ayrılık ihtimaline karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

3 /10 Sarı kırmızılı takımın, Osimhen yerine almak istediği oyuncu da belli oldu.

4 /10 Sezon sonu itibarıyla Galatasaray'da Mauro Icardi geri dönecek.

5 /10 O yüzden Galatasaray'ın hem forvet hem kanat hem de yeri geldiğinde 10 numarada oynayabilecek bir oyuncu aradığı biliniyordu.

6 /10 Arjantin basınından TyC Sports'un haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Correa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

7 /10 Haberde, Meksika temsilcisi Tigres'in yanı sıra Fenerbahçe'nin de Correa transferi için devrede olduğu iddia edildi.

8 /10 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla süre almak isteyen 30 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

9 /10 Angel Correa bu sezon 39 maçta süre aldı ve 7 ile 5 asistlik katkı sağladı.