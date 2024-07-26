Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Parma ile iki kez karşılaşan sarı-kırmızılılar bir mağlubiyet bir beraberlik elde etti. Peki, Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 6 Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

2 / 6 İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

3 / 6 Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 21.15'de başlayacak.





4 / 6 Karşılaşma Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.



5 / 6 Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

