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Spor

Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11:06 - 26/07/2024 Friday
Güncelleme: 11:23 - 26/07/2024 Friday
Yeni Şafak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Parma ile iki kez karşılaşan sarı-kırmızılılar bir mağlubiyet bir beraberlik elde etti. Peki, Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) yeni takımı Parma ile karşılaşacak.

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Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamındaki müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak ve (TSİ) 21.15'de başlayacak.



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Karşılaşma Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.


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Sezon öncesi hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.


#Galatasaray
#Parma
#LASK
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