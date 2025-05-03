Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan Mauro Icardi dışında eksik bulunmuyor. Sivasspor'da ise Nikolic ve Bieganski'nin sakatlıkları bulunuyor. Ev sahibinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Sivasspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /15 Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



2 /15 Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.



3 /15 Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı.



4 /15 Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



5 /15 Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.



6 /15 Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

7 /15 Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören Galatasaray bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.



8 /15 Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. Galatasaray söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi; bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.



9 /15 Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.



10 /15 Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.



11 /15 Sivasspor ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.



12 /15 GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI? Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak olan Mauro Icardi dışında eksik bulunmuyor. Sivasspor'da ise Nikolic ve Bieganski'nin sakatlıkları bulunuyor.





13 /15 Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

14 /15 Ev sahibinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak.

