Galatasaray sol bekini Portekiz'de buldu: Hedef o isim var

Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde sarı-kırmızılıların başarılı sol beki transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz basınından ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sol bek bölgesine ara transfer döneminde transfer edilen Derrick Köhn bekleneni veremedi. Alman oyuncuya gelen teklifler değerlendirelecek.
A Bola gazetesinin haberine göre, "Galatasaray, Famalicao'nun sol bekini istiyor."
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde istediği Famalicao forması giyen Francisco Moura için devreye girdi.
Portekiz ekibinin, Moura'dan beklentisi 10 milyon euro. Galatasaray'ın ise 4-5 milyon euroya transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.
Başarılı sol bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 2 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.