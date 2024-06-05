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Spor

Galatasaray sol bekini Portekiz'de buldu: Hedef o isim var

15:57 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:57 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde sarı-kırmızılıların başarılı sol beki transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


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Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Portekiz basınından ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Sol bek bölgesine ara transfer döneminde transfer edilen Derrick Köhn bekleneni veremedi. Alman oyuncuya gelen teklifler değerlendirelecek.

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A Bola gazetesinin haberine göre, "Galatasaray, Famalicao'nun sol bekini istiyor."


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Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde istediği Famalicao forması giyen Francisco Moura için devreye girdi.

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Portekiz ekibinin, Moura'dan beklentisi 10 milyon euro. Galatasaray'ın ise 4-5 milyon euroya transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.


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Başarılı sol bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.

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24 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 2 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Transfer
#Francisco Moura
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