Galatasaray sol bekini Portekiz'de buldu: Hedef o isim var

Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde sarı-kırmızılıların başarılı sol beki transfer etmek için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 9 Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



2 / 9 Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

3 / 9 Portekiz basınından ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.

4 / 9 Sol bek bölgesine ara transfer döneminde transfer edilen Derrick Köhn bekleneni veremedi. Alman oyuncuya gelen teklifler değerlendirelecek.

5 / 9 A Bola gazetesinin haberine göre, "Galatasaray, Famalicao'nun sol bekini istiyor."



6 / 9 Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde istediği Famalicao forması giyen Francisco Moura için devreye girdi.

7 / 9 Portekiz ekibinin, Moura'dan beklentisi 10 milyon euro. Galatasaray'ın ise 4-5 milyon euroya transferi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.



8 / 9 Başarılı sol bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.