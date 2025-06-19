Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray teklif yükseltti: 17 milyon euro

Galatasaray teklif yükseltti: 17 milyon euro

09:5319/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ter Stegen olmadı. Sarı-kırmızılılar rotasını Sırp kaleciye çevirdi.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleyi sağlama almak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Ter Stegen'in yıllık 12 milyon euroluk maaşını öne sürüp sürekli fiyat artırması nedeniyle geri adım attı.

Bunun üzerine Galatasaray, rotasını yeniden İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Djordje Petrovic'e çevirdi.

İngiliz kulübü, 25 yaşındaki Sırp kaleci için daha önce Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama, 15 milyon euro da satın alma opsiyonlu teklifi reddetmişti.

Galatasaray'ın, satın alma şartını 17 milyon euroya yükseltip bir kez daha Chelsea'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

Geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralanan Petrovic, 31 maçta görev alırken, 38 gol yedi. 10 müsabakada ise kalesini kapattı.

1.94 boyundaki kaleci, Chelsea formasını ise 23'ü Premier Lig maçı olmak üzere toplamda 31 kez giydi.

25 yaşındaki Sırp kalecinin İngiliz ekibi Chelsea ile 2030'a kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre Petrovic'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Galatasaray
#Djordje Petrovic
#Marc-Andre ter Stegen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK girişi 1995-2015 arası olana emeklilik rotası oluştu: EYT'yi teğet geçene 3600 günle erken emeklilik şeması çıktı