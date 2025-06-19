Galatasaray teklif yükseltti: 17 milyon euro

Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Ter Stegen olmadı. Sarı-kırmızılılar rotasını Sırp kaleciye çevirdi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleyi sağlama almak istiyor.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Ter Stegen'in yıllık 12 milyon euroluk maaşını öne sürüp sürekli fiyat artırması nedeniyle geri adım attı.
Bunun üzerine Galatasaray, rotasını yeniden İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Djordje Petrovic'e çevirdi.
İngiliz kulübü, 25 yaşındaki Sırp kaleci için daha önce Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama, 15 milyon euro da satın alma opsiyonlu teklifi reddetmişti.
Galatasaray'ın, satın alma şartını 17 milyon euroya yükseltip bir kez daha Chelsea'nin kapısını çalacağı aktarıldı.
Geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralanan Petrovic, 31 maçta görev alırken, 38 gol yedi. 10 müsabakada ise kalesini kapattı.
1.94 boyundaki kaleci, Chelsea formasını ise 23'ü Premier Lig maçı olmak üzere toplamda 31 kez giydi.
25 yaşındaki Sırp kalecinin İngiliz ekibi Chelsea ile 2030'a kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Petrovic'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.