Galatasaray yeni kalecisini buldu: Premier Lig'den geliyor

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Leroy Sane transferi sonrası ibreyi kaleye çevirdi. Yönetim Premier Lig forması giyen deneyimli file bekçisi için görüşmelere başladı.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.
29 yaşındaki Alman futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Sarı-kırmızılı yetkililer, Sane transferinin ardından ibreyi kaleci mevkisine çevirdi. Fernando Muslera sonrası tartışmasız bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
Gazeteci Ertan Süzgün haberine göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic için harekete geçti. Transferden sorumlu yöneticiler, İngiliz deviyle görüşmelere başladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Petrovic'in sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.
25 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da kiralık olarak geçirmişti. 31 maçta forma giyen Petrovic, 10 karşılaşmada kalesini gole kapadı.