Galatasaray yeni sezon 10 numarasını buldu: Modric’in veliahtı geliyor!

Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Şampiyonluğa adım adım ilerleyen sarı-kırmızılılar yeni sezonda Mertens’in alternatifini arıyor. Cimbom 23 yaşındaki Hırvat futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar.
Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Hırvatistan'da HNK Rijeka takımında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.
Hırvat basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Hırvat yıldızı izlediği ifade edildi.
PERFORMANSI
Jankovic, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol atarken 6 da asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.
NİKO JANKOVİC KİMDİR?
Niko Janković, 25 Ağustos 2001 tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de doğmuş bir futbolcudur. 2025 itibarıyla 23 yaşındadır.
Kariyerine NK Trnje Zagreb'de başlayan Janković, ardından Dinamo Zagreb altyapısına transfer olmuştur. 2013'te Stuttgart altyapısına geçmiş, ancak 2016'da tekrar Dinamo Zagreb'e dönmüştür. Dinamo Zagreb II ile 2019'da ilk maçına çıkmış, 2020'de ilk golünü atmıştır. Dinamo Zagreb'in A takımında ise ilk maçına 19 Aralık 2020'de Varaždin'e karşı çıkmıştır.
Kariyeri boyunca çeşitli kiralık transferler yaşamıştır:
- Slaven Belupo: 2021'de kısa bir süre kiralık olarak forma giydi.
- HSK Zrinjski Mostar: 2022'de kiralık olarak burada oynadı ve ilk golünü Radnik Bijeljina'ya karşı attı.
- HNK Rijeka: 2023'te kiralık olarak katıldı, aynı yıl kalıcı transfer yaptı. 2024'te Slaven Belupo'ya karşı hat-trick yapmıştır.