Sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig forması giyen yıldız ismi gözüne kestirdi. Eren Elmalı ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, daha iyisi için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği sol bek...

1 /7 Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2 /7 EREN ELMALI GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI, SON DURUM NE? Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile prensip anlaşmasına varsada alternatif isimler için görüşmelerini sürdürüyor.



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GALATASARAY SOL BEKE KİMİ TRANSFER EDECEK? Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen sol bek oyuncusu Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak istiyor.





4 /7 Transferden yetkili yöneticiler, bu sezon Mikel Arteta'nın gözünden düşen 28 yaşındaki bek oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralık teklifini yaptı.

5 /7 Arsenal'da forma şansı bulamayan Ukraynalının Galatasaray'ın teklifini düşündüğü öğrenildi. Transferin önümüzdeki birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

6 /7 OLEKSANDR ZİNCHENKO KİMDİR? 28 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon toplamda 11 maça çıkarken skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

