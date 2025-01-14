Sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig forması giyen yıldız ismi gözüne kestirdi. Eren Elmalı ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, daha iyisi için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği sol bek...
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
EREN ELMALI GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI, SON DURUM NE?
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile prensip anlaşmasına varsada alternatif isimler için görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY SOL BEKE KİMİ TRANSFER EDECEK?
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen sol bek oyuncusu Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak istiyor.
Transferden yetkili yöneticiler, bu sezon Mikel Arteta'nın gözünden düşen 28 yaşındaki bek oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralık teklifini yaptı.
Arsenal'da forma şansı bulamayan Ukraynalının Galatasaray'ın teklifini düşündüğü öğrenildi. Transferin önümüzdeki birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
OLEKSANDR ZİNCHENKO KİMDİR?
28 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon toplamda 11 maça çıkarken skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Zinchenko, 2022-23 sezonunda Manchester City'den Arsenal'e 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.