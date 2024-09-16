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Spor

Galatasaray'a transferi yatmıştı! Rabiot'nun yeni adresi belli oldu

Tuğçe Erginkoç
11:25 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:07 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu Adrien Rabiot'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Adrien Rabiot'nun yeni adresi netleşti.









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Juventus'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan yıldız futbolcu, Galatasaray'la görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.









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Fransız basınında yer alan haberlere göre Rabiot, ülkesine dönüyor.










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29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Olympique Marsilya ile anlaşmaya vardı.





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Oyuncunun, Marsilya ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



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Kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Rabiot, resmi kontrat imzalayacak.





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Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Fransız futbolcu sırasıyla Manchester City altyapısı, PSG, Toulouse ve Juventus formaları giydi.




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Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gole imzasını attı.




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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...



#Galatasaray
#Adrien Rabiot
#Transfer
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