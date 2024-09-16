Galatasaray'a transferi yatmıştı! Rabiot'nun yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu Adrien Rabiot'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

1 / 9 Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Adrien Rabiot'nun yeni adresi netleşti.

















2 / 9 Juventus'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan yıldız futbolcu, Galatasaray'la görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

















3 / 9 Fransız basınında yer alan haberlere göre Rabiot, ülkesine dönüyor.



















4 / 9 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Olympique Marsilya ile anlaşmaya vardı.









5 / 9 Oyuncunun, Marsilya ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.





6 / 9 Kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Rabiot, resmi kontrat imzalayacak.









7 / 9 Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Fransız futbolcu sırasıyla Manchester City altyapısı, PSG, Toulouse ve Juventus formaları giydi.







8 / 9 Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gole imzasını attı.





