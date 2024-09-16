Galatasaray'a transferi yatmıştı! Rabiot'nun yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu Adrien Rabiot'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Adrien Rabiot'nun yeni adresi netleşti.
Juventus'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan yıldız futbolcu, Galatasaray'la görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Rabiot, ülkesine dönüyor.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Olympique Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Oyuncunun, Marsilya ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan Rabiot, resmi kontrat imzalayacak.
Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Fransız futbolcu sırasıyla Manchester City altyapısı, PSG, Toulouse ve Juventus formaları giydi.
Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...