Galatasaray'da aranan kan bulundu: Moueffek

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta sahaya transfer edilecek oyuncunun genç, gelecek vaat eden ve çok yönlü olmasını istemişti. Ana mevkisi merkez orta saha olan Moueffek, geçtiğimiz sezon 10 numara, ön libero, orta saha sağ ve sağ bek olarak da görev yaptı. Faslı yıldız adayı, kariyerinde sol bek olarak da forma giydi.