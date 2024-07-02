Galatasaray'da aranan kan bulundu: Moueffek

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Saint-Etienne ile iyi bir sezon geçiren Aimen Moueffek ile görüşüyor. Takımını bir üst lige çıkartan ve sözleşmesi sona eren Faslı oyuncu için resmi temaslar olumlu devam ediyor.
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çok yönlü futbolcu arayışında olan sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aimen Moueffek'e talip oldu.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Fransız ekibiyle sözleşmesi sona eren Faslı futbolcuyla resmi temaslar olumlu şekilde devam ediyor.
2 milyon euro piyasa değeri bulunan Moueffek'in cüzi miktarda imza parası karşılığında transfer edilmesi bekleniyor.
Galatasaray dışında 9 farklı kulübün daha Moueffek ile ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne ile Fransa Ligue 2'de mücadele eden Mouefffek, takımını bir üst lige taşımayı başarırken, takımının yükselişinin mimarı olarak gösteriliyor.
Yeşil-beyazlılarla geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Moueffek, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Saint-Etienne altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu, 2020'den beri A Takım'da oynuyor.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden orta sahaya transfer edilecek oyuncunun genç, gelecek vaat eden ve çok yönlü olmasını istemişti. Ana mevkisi merkez orta saha olan Moueffek, geçtiğimiz sezon 10 numara, ön libero, orta saha sağ ve sağ bek olarak da görev yaptı. Faslı yıldız adayı, kariyerinde sol bek olarak da forma giydi.