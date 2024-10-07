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Galatasaray'da Mertens'in Augusto'ya attığı dirsek kırmızı kart mı? Eski hakemler ne dedi?

Galatasaray'da Mertens'in Augusto'ya attığı dirsek kırmızı kart mı? Eski hakemler ne dedi?

Haber Merkezi
09:557/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Eski hakemler, Mertens'in Augusto'ya attığı dirseği yorumladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadele esnasında bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

Bir ikili mücadele esnasında Mertens, rakibi Augusto'ya attığı dirseğe kart görmedi.

Trio programının yorumcuları bu pozisyonu değerlendirdi.

Deniz Çoban: Günün pozisyonu olabilir.

Bahattin Duran: Bence bu maçın pozisyonu. Oyun devam etti.

Bahattin Duran: Ben, kararımı söyleyeyim. Benim için Mertens'in yaptığı hareket, şiddetli bir hareket. Bunun karşılığı faulle birlikte kırmızı kart.


Bülent Yıldırım: Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Hakem hiç görmedi. Video hakemin de bu kırmızı kart için müdahale etmesi gerekirdi.


Deniz Çoban: Net bir kırmızı kart.

#Galatasaray
#Alanyaspor
#Mertens

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