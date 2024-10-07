Galatasaray'da Mertens'in Augusto'ya attığı dirsek kırmızı kart mı? Eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Eski hakemler, Mertens'in Augusto'ya attığı dirseği yorumladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadele esnasında bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
Bir ikili mücadele esnasında Mertens, rakibi Augusto'ya attığı dirseğe kart görmedi.
Trio programının yorumcuları bu pozisyonu değerlendirdi.
Deniz Çoban: Günün pozisyonu olabilir.
Bahattin Duran: Bence bu maçın pozisyonu. Oyun devam etti.
Bahattin Duran: Ben, kararımı söyleyeyim. Benim için Mertens'in yaptığı hareket, şiddetli bir hareket. Bunun karşılığı faulle birlikte kırmızı kart.
Bülent Yıldırım: Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Hakem hiç görmedi. Video hakemin de bu kırmızı kart için müdahale etmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Net bir kırmızı kart.