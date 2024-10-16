Galatasaray'da Muslera'nın yerine iki aday

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ayrılmak istediğini açıkladığı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yerine iki aday belirlendi. İşte detaylar...
Galatasaray'da Okan Buruk'un, 'Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor' açıklamasının ardından gözler transfere çevrilmiş durumda.
Sarı-kırmızılı ekibin scout ekibi, 2011'den bu yana aralıksız olarak sarıkırmızılı ekibin formasını giyen 38 yaşındaki yıldızın yerini doldurmak için hazırlıklara şimdiden başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Aslan'da iki aday ön plana çıkmış durumda: Napoli'den Alex Meret ve PSV'den Walter Benitez.
Napoli ile sözleşmesi 2025'te bitecek Meret hedefteki ilk isim.
27 yaşında ve 1.90 boyundaki İtalyan eldiven, kariyerine Udinese'de başladı.
SPAL'ın ardından 2019'da 26 milyon euro'ya Napoli'ye geldi.
İkinci aday olan PSV'nin 1.91'lik file bekçisi Walter Benitez ise kariyerine ülkesi Arjantin'in Quilmes ekibinde başladı.
Nice ve PSV'de görev yapan 31 yaşındaki eldivenin kontratı sezon sonu bitiyor.
Yönetimin iki kaleci ile temasa geçmesi bekleniyor.