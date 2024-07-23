Sağ bek transferini için Guela Doue ile görüşen fakat olumsuz yanıt alan Galatasaray’da rota yeniden Elias Jelert.
Guela Doue transferi hüsranla sonuçlanan Galatasaray, yeniden Kopenhag'tan Elias Jelert transferine döndü.
21 yaşındaki oyuncu için Danimarka ekibiyle uzun zamandır görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın 10 milyon Euro'luk bonservis isteğini düşürmeye çalışacak.
Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediği biliniyor.
Merkez orta sahaya transfer edilmek istenen Wendel için de Zenit ile görüşmeler devam ediyor.
Brezilyalı oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma gelmeye ikna eden yönetim, Rus ekibiyle bonservis pazarlıklarına devam ediyor.
3 isim dışarıda kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci etap kampına dün başladı.
Sarı-kırmızılılar. 27 Temmuz tarihine kadar Avusturya'nın Irdning bölgesinden çalışacak.
Galatasaray'da, 2. etap kamp kadrosu da duyurulurken, izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kafileye dahil edilmedi.
Kazımcan, Taylan ve Cicaldau'nun kendisine yeni takım bulmaları bekleniyor.