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Spor

Galatasaray'da rota yeniden Elias Jelert

Umut Yılmaz
10:27 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Sağ bek transferini için Guela Doue ile görüşen fakat olumsuz yanıt alan Galatasaray’da rota yeniden Elias Jelert.

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Guela Doue transferi hüsranla sonuçlanan Galatasaray, yeniden Kopenhag'tan Elias Jelert transferine döndü.

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21 yaşındaki oyuncu için Danimarka ekibiyle uzun zamandır görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın 10 milyon Euro'luk bonservis isteğini düşürmeye çalışacak.

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Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediği biliniyor.

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Merkez orta sahaya transfer edilmek istenen Wendel için de Zenit ile görüşmeler devam ediyor.

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Brezilyalı oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma gelmeye ikna eden yönetim, Rus ekibiyle bonservis pazarlıklarına devam ediyor.

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3 isim dışarıda kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci etap kampına dün başladı.

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Sarı-kırmızılılar. 27 Temmuz tarihine kadar Avusturya'nın Irdning bölgesinden çalışacak.

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Galatasaray'da, 2. etap kamp kadrosu da duyurulurken, izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kafileye dahil edilmedi.

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Kazımcan, Taylan ve Cicaldau'nun kendisine yeni takım bulmaları bekleniyor.

#Galatasaray
#Elias Jelert
#Transfer haberleri
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