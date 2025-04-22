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Galatasaray’da tarih yazılıyor: Çifte rekor sürprizi!

Galatasaray’da tarih yazılıyor: Çifte rekor sürprizi!

11:0622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da iki yıldız isim rekor kırmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar sezonu iki kupayla kapatması durumunda iki yıldız adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıracak.

Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Victor Osimhen sezon sonunda bir ilki başarmak istiyor.


Galatasaray kariyerinde 17 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, takımının sezonu çifte kupayla tamamlaması halinde kupa sayısını 19'a çıkaracak ve 18 kupa kazanan Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu ve Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Sarı-Kırmızılı takımın en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.


4 GOL ATARSA ICARDI'Yİ GEÇECEK


Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 29 golü bulunan Osimhen ise kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Fenerbahçe formasıyla 33 gol atan Valencia'yı geçerek 1 sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.


Yıldız futbolcu kalan maçlarda 4 gol atarsa, bir sezonda tüm maçlarda 32 gol atan takım arkadaşı Mauro Icardi'yi geçip Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.


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