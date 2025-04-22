Galatasaray’da tarih yazılıyor: Çifte rekor sürprizi!

4 GOL ATARSA ICARDI'Yİ GEÇECEK





Bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 29 golü bulunan Osimhen ise kalan maçlarda 5 gol daha atması durumunda Fenerbahçe formasıyla 33 gol atan Valencia'yı geçerek 1 sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.



