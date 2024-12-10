Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı takım, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu ile masaya oturdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen yıldız bir oyuncu ile masaya oturduğu ifade edildi.
Bu hamle sonrasında sarı lacivertli takımın, yeni bir görüşme planladığı öğrenildi.
TV 100'de sarı-kırmızılı takımla ilgili transfer gelişmesini aktaran gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın Talisca ile görüştüğünü söyledi.
Yürekli, "Anderson Talisca, Galatasaray'a önerildi. Şartlar masaya kondu" dedi.
Brezilyalı yıldızla ili sözlerine devam eden Yürekli şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray tarafı, 'Biz istersek Talisca transferini gerçekleştirebiliriz' diyor"
"Galatasaray, o bölgeye 9.5 numara oynayabilecek oyuncu arayışında."
"Ocak ayında Galatasaray'ın transfer sayısı 3'ten fazla olabilir."
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, Talisca ile anlaştığı ve oyuncunun kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.