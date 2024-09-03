Galatasaray'dan çılgın transfer harekatı: Osimhen sonrası 5 isim daha listede

Galatasaray Kulübü transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar dün sürpriz bir şekilde Victor Osimhen'in transferini bitirdi. Osimhen sonrası sarı-kırmızılıların listesinde 5 oyuncunun daha olduğu öğrenildi.
Galatasaray, dün gece saatlerinde Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi.
100 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun transferi büyük ses getirdi.
Galatasaray'da transfer harekatı henüz bitmedi. Sarı-kırmızılıların listesinde 5 ismin daha olduğu öğrenildi. İşte o futbolcular:
Filip Kostic (Juventus)
Weston McKennie (Juventus)
Adrien Rabiot (Juventus ile sözleşmesi sona erdi)
Armand Lauriente (Sassuolo)
Jhon Arias (Fluminense)