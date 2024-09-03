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Spor

Galatasaray'dan çılgın transfer harekatı: Osimhen sonrası 5 isim daha listede

10:24 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:02 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray Kulübü transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar dün sürpriz bir şekilde Victor Osimhen'in transferini bitirdi. Osimhen sonrası sarı-kırmızılıların listesinde 5 oyuncunun daha olduğu öğrenildi.

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Galatasaray, dün gece saatlerinde Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi.

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100 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun transferi büyük ses getirdi.

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Galatasaray'da transfer harekatı henüz bitmedi. Sarı-kırmızılıların listesinde 5 ismin daha olduğu öğrenildi. İşte o futbolcular:

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Filip Kostic (Juventus)

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Weston McKennie (Juventus)

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Adrien Rabiot (Juventus ile sözleşmesi sona erdi)

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Armand Lauriente (Sassuolo)

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Jhon Arias (Fluminense)

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Napoli
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#Filip Kostic
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