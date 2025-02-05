Galatasaray'dan Fatih Terim'e transfer çalımı: Atkıyla pozunu verdi

Galatasaray, transferin son günlerinde önemli bir hamle daha yaptı. Önceki günlerde Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı transfer eden sarı kırmızılıların son hamlesi de büyük bir heyecan yaşattı.
Premier Lig takımlarından Wolves'te forma giyen Mario Lemina, Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'tan gelen transfer teklifini geri çevirdi ve Galatasaray'a imza attı.
Fatih Terim'in Galatasaray'dayken de çok beğendiği Lemina'yı Suudi Arabistan'a davet ettiği ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Gabonlu orta saha oyuncusunun İstanbul'da yaşamak istediği için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.
Galatasaray'dan ayrıldığı dönemden bu yana 165 maça çıkan Lemina'nın sakatlığından dolayı kaçırdığı maç sayısının 17 olduğu öğrenildi. Sakatlık sorunları olduğu iddia edilen oyuncuyla çıkan haberlerin spekülasyon olduğu aktarıldı.
Mario Lemina'nın 2023-2024 sezonunda elde ettiği istatistikler dikkati çekiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Wolwes'te yılın oyuncusu seçilmişti.
Mario Lemina, Galatasaray'dan sezonun kalan kısmı için 1.2 milyon Euro kazanacak. Lemina'nın gelecek sezonki maaşı ise 2.5 milyon Euro olacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşme süresi 1.5 yıl olurken 1 yıl için de opsiyon maddesi konacak.
Mario Lemina, 5 yıl aranın ardından Galatasaray'da forma giyecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul'a geldi ve sarı kırmızı atkıyla poz verdi.
Lemina, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.