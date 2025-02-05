Galatasaray'dan Fatih Terim'e transfer çalımı: Atkıyla pozunu verdi

Galatasaray, transferin son günlerinde önemli bir hamle daha yaptı. Önceki günlerde Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı transfer eden sarı kırmızılıların son hamlesi de büyük bir heyecan yaşattı.

1 /7 Premier Lig takımlarından Wolves'te forma giyen Mario Lemina, Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'tan gelen transfer teklifini geri çevirdi ve Galatasaray'a imza attı.

2 /7 Fatih Terim'in Galatasaray'dayken de çok beğendiği Lemina'yı Suudi Arabistan'a davet ettiği ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. Gabonlu orta saha oyuncusunun İstanbul'da yaşamak istediği için Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

3 /7 Galatasaray'dan ayrıldığı dönemden bu yana 165 maça çıkan Lemina'nın sakatlığından dolayı kaçırdığı maç sayısının 17 olduğu öğrenildi. Sakatlık sorunları olduğu iddia edilen oyuncuyla çıkan haberlerin spekülasyon olduğu aktarıldı.



4 /7 Mario Lemina'nın 2023-2024 sezonunda elde ettiği istatistikler dikkati çekiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Wolwes'te yılın oyuncusu seçilmişti.

5 /7 Mario Lemina, Galatasaray'dan sezonun kalan kısmı için 1.2 milyon Euro kazanacak. Lemina'nın gelecek sezonki maaşı ise 2.5 milyon Euro olacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşme süresi 1.5 yıl olurken 1 yıl için de opsiyon maddesi konacak.

6 /7 Mario Lemina, 5 yıl aranın ardından Galatasaray'da forma giyecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul'a geldi ve sarı kırmızı atkıyla poz verdi.