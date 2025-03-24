Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kiralama teklifi yolda

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği o yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

1 /4 Stoper hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin uzun süre istediği ancak başarılı olamadığı Strahinja Pavlovic için yeniden harekete geçti.

2 /4 İtalya'da zaman zaman oynayan bazen de kulübede bekleyen 23 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

3 /4 Savunmaya yapılacak takviyenin ardından Pavlovic'in ayrılığına izin vermesi beklenen Milan, oyuncu için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.