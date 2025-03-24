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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kiralama teklifi yolda

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kiralama teklifi yolda

11:3524/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği o yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Stoper hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin uzun süre istediği ancak başarılı olamadığı Strahinja Pavlovic için yeniden harekete geçti.

İtalya'da zaman zaman oynayan bazen de kulübede bekleyen 23 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Savunmaya yapılacak takviyenin ardından Pavlovic'in ayrılığına izin vermesi beklenen Milan, oyuncu için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İtalyanların da bu teklife sıcak yaklaşması bekleniyor.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Strahinja Pavlovic

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