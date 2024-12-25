Galatasaray'dan forvet harekatı! Osimhen'in yanına dünya yıldızı geliyor

Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde, dünyaca ünlü golcü var.

1 /6 Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir golcü iddiası gündeme geldi.

2 /6 Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapaması sonrası hücum hattında kan kaybeden Galatasaray, dünyaca ünlü golcüyle kadrosunu güçlendirebilir.

3 /6 PSG'nin 95 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Frankfurt'tan renklerine bağladığı Kolo Muani, Galatasaray'a yazıldı.

4 /6 Sarı-kırmızılılar, Sabah'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor. Muani'nin yarım sezon için kiralanması gündemde.

5 /6 Muani bu sezon PSG formasıyla 14 maçta 453 dakika forma giydi.