Galatasaray’dan sol bek planı: Arsenal’den asist canavarı geliyor!

Bir yandan şampiyonluk yarışını diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar bonservisi Arsenal’de bulunan asist makinesini radarına aldı. Oyuncunun transferi için ilk temas kurulacak. İşte detaylar.

1 /10 Transfer çalışmaları için planlamalar yapan Galatasaray'da sürpriz bir isim öne çıkarıldı.



2 /10 İtalyan basınında; bonservisi Arsenal'de olan ve Lazio'da kiralık forma giyen Nuno Tavares'i Galatasaray'ın izlediği bildirildi.



3 /10 Lazio'nun 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.

4 /10 Galatasaray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı.



5 /10 ASİST MAKİNESİ GİBİ BEK!



Kariyerinde Sporting Lizbon, Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham Forest gibi kulüplerde forma giyen Nuno Tavares, bu sezon oynadığı 27 maçta 9 asist yaptı.



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Nuno Tavares kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Nuno Tavares, tam adıyla Nuno Albertino Varela Tavares, 26 Ocak 2000 tarihinde Portekiz’in Lizbon şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Şu an 25 yaşındadır ve sol bek pozisyonunda oynamaktadır. Portekiz ve Yeşil Burun Adaları çifte vatandaşlığına sahip olan Tavares, kariyerine Casa Pia altyapısında başladı.





7 /10 Profesyonel kariyerine Benfica B takımında adım atan Tavares, 2019 yılında Benfica’nın A takımına yükseldi ve burada dikkat çekici performanslar sergiledi. 2021 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’e transfer oldu.





8 /10 Arsenal’de geçirdiği ilk sezonun ardından, düzenli forma şansı bulabilmek için kiralık olarak başka takımlara gönderildi. 2022-2023 sezonunda Marsilya’da, 2023-2024 sezonunda ise Nottingham Forest’ta kiralık oynadı.

9 /10 Şu anda, 2024-2025 sezonu itibarıyla Serie A ekiplerinden Lazio’da kiralık olarak forma giymekte ve burada gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettirmektedir.







