Galatasaray’dan sürpriz hamle: Lucas Beltran için ilk adım atıldı!

Galatasaray, transfer döneminde hız kesmiyor ve İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın genç yeteneği Lucas Beltran’ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Arjantinli forvet için Fiorentina ile ilk resmi teması kurdu ve bonservis bedeli ile oyuncunun kişisel şartları üzerine pazarlıklara başladı.

1 /5 Galatasaray, Fiorentina'nın genç yeteneği Lucas Beltran ile ilk teması kurdu.



2 /5 Habertürk'ün haberine göre Arjantinli forvet için iki kulübün bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı belirtildi.



3 /5 İtalyan ekibinin Beltran'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakmadığı, ancak 12 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde kulübün transfere onay vereceği aktarıldı.



4 /5 24 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılılara olumlu baktığı ifade edildi. Transferle ilgili adımların ilerleyen günlerde hızlandırılması bekleniyor.

