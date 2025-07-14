Galatasaray’dan sürpriz hamle: Lucas Beltran için ilk adım atıldı!

Galatasaray, transfer döneminde hız kesmiyor ve İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın genç yeteneği Lucas Beltran’ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Arjantinli forvet için Fiorentina ile ilk resmi teması kurdu ve bonservis bedeli ile oyuncunun kişisel şartları üzerine pazarlıklara başladı.
Galatasaray, Fiorentina'nın genç yeteneği Lucas Beltran ile ilk teması kurdu.
Habertürk'ün haberine göre Arjantinli forvet için iki kulübün bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel şartları konusunda pazarlıklara başladığı belirtildi.
İtalyan ekibinin Beltran'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakmadığı, ancak 12 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde kulübün transfere onay vereceği aktarıldı.
24 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılılara olumlu baktığı ifade edildi. Transferle ilgili adımların ilerleyen günlerde hızlandırılması bekleniyor.
2024/2025 sezonunda 47 maça çıkan genç oyuncu 6 gol 4 asist ile sezonu tamamladı.