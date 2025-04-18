Galatasaray'dan tarihi istatistik: 40 yıl sonra gelen başarı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray bu karşılaşmada tarihe geçri ve 40 yıl sonra yeni bir başarı elde etti.

1 /5 Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

2 /5 Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

3 /5 Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü.

4 /5 Son olarak RAMS Park’ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.