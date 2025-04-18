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Galatasaray'dan tarihi istatistik: 40 yıl sonra gelen başarı

Galatasaray'dan tarihi istatistik: 40 yıl sonra gelen başarı

Haber Merkezi
22:2318/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray bu karşılaşmada tarihe geçri ve 40 yıl sonra yeni bir başarı elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü.

Son olarak RAMS Park’ta geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray, 1985/86'dan bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

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