Galatasaray'dan Victor Osimhen için tarihi hamle: Bonservis için resmi açıklama geldi

Galatasaray, dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten, Osimhen'in bonservisi için resmi açıklama geldi.
Galatasay Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül, teknik direktör Okan Buruk Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yemekte konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisi hakkında konuştu. Kavukçu şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen’in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray’ı çok seviyor."
"Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz bir şey konuşmadık."
"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Victor gelmezdi. Victor’un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim."
"Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek."