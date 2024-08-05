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Spor

Galatasaray'ı sosyal medyadan takip aldı! Taraftarı heyecanlandırdı

15:24 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:35 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan o ismin Galatasaray'ı sosyal medyada takibe alması ise taraftarı heyecanlandırdı.

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Son olarak Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.












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Sarı-kırmızılı kulüp, sol beke takviye yapmak için harekete geçti.










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Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, gündemine Norveçli futbolcu Mathias Lövik'i almıştı.










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20 yaşındaki genç savunmacıdan flaş bir hamle geldi.







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Molde forması giyen Lövik, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı.







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Bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.








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Mathias Lövik kimdir?


6 Aralık 2003 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Molde altyapısında başladı, 2022'de A takıma yükseldi.







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Defans hattında sol bek olarak görev yapan Lövik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro...

#Galatasaray
#Transfer
#Mathias Lövik
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