Galatasaray'ı sosyal medyadan takip aldı! Taraftarı heyecanlandırdı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan o ismin Galatasaray'ı sosyal medyada takibe alması ise taraftarı heyecanlandırdı.

1 / 8 Son olarak Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.























2 / 8 Sarı-kırmızılı kulüp, sol beke takviye yapmak için harekete geçti.



















3 / 8 Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, gündemine Norveçli futbolcu Mathias Lövik'i almıştı.



















4 / 8 20 yaşındaki genç savunmacıdan flaş bir hamle geldi.













5 / 8 Molde forması giyen Lövik, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı.













6 / 8 Bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.















7 / 8 Mathias Lövik kimdir?

6 Aralık 2003 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Molde altyapısında başladı, 2022'de A takıma yükseldi.











