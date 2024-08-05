Galatasaray'ı sosyal medyadan takip aldı! Taraftarı heyecanlandırdı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Adı sarı-kırmızılı takımla anılan o ismin Galatasaray'ı sosyal medyada takibe alması ise taraftarı heyecanlandırdı.
Son olarak Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sol beke takviye yapmak için harekete geçti.
Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan Galatasaray, gündemine Norveçli futbolcu Mathias Lövik'i almıştı.
20 yaşındaki genç savunmacıdan flaş bir hamle geldi.
Molde forması giyen Lövik, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı.
Bu hareket, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Mathias Lövik kimdir?
6 Aralık 2003 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Molde altyapısında başladı, 2022'de A takıma yükseldi.
Defans hattında sol bek olarak görev yapan Lövik'in güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro...