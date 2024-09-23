Galatasaray'ın efsane yıldızı Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

“Sacha Boey, benim çok değer verdiğim bir isim. Kendine özgü bir hikayesi var. Babasız büyümüş, annesi, anneannesi ve dedesinin sevgisiyle Montreuil gibi zorlu bir semtte yetişmiş bir çocuk. Zaman zaman yanlış anlaşılmış olsa da içinde barındırdığı agresifliği gençken doğru bir şekilde yönlendiremiyordu. Ancak bunu nasıl daha iyi kullanması gerektiğini fark etti ve hem sahada hem de kişiliği üzerinde çok çalıştı.”