Galatasaray'ın efsane yıldızı Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, Fransız basınına verdiği röportajla gündem oldu. Süper Lig'de attığı gollerle Galatasaray tarihine geçen golcü isimden dikkat çeken Fenerbahçe itirafı geldi.
Eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Bafetimbi Gomis, Fransız basını Le Carre'ye verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu.
Gomis'in açıklamaları şöyle;
"Fatih Terim, Galatasaray’daki başarımda önemli bir isim. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu onunla kazandım. Bugün çok yakın dostuz. Zamanımız olduğunda telefonlaşıyoruz, ailemi tanıyor, ben de onun ailesini tanıyorum, gerçek bir dost. Kendisine danışmam gereken bir konu olduğunda uzun sohbetler yapmaktan çekinmiyoruz.”
“Sacha Boey, benim çok değer verdiğim bir isim. Kendine özgü bir hikayesi var. Babasız büyümüş, annesi, anneannesi ve dedesinin sevgisiyle Montreuil gibi zorlu bir semtte yetişmiş bir çocuk. Zaman zaman yanlış anlaşılmış olsa da içinde barındırdığı agresifliği gençken doğru bir şekilde yönlendiremiyordu. Ancak bunu nasıl daha iyi kullanması gerektiğini fark etti ve hem sahada hem de kişiliği üzerinde çok çalıştı.”
“Galatasaray’a transfer olmadan önce Fenerbahçe taraftarıydım. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu ve benimle iletişime geçen ilk Türk kulübü olduğu için uzaktan da olsa onları takip ediyordum.”
“Fenerbahçe benim yerime önce Mamadou Niang’ı, sonra da Moussa Sow’u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada. Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray’a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim. Saint-Etienne-Lyon’un aksine, Lyon’un çok daha üstün olduğu çekişmeye kıyasla…"
"Galatasaray Fenerbahçe’nin üzerinde. Bana göre, Galatasaray biraz daha önde. Çünkü en çok kupa kazanan kulüp ve bu yüzden…”
Soru: Eğer Fenerbahçe’de oynamış olsaydın, Fenerbahçe derdin...
“Hayır, hayır, hayır, söylediğim doğru! Kupa sayılarına bakarak görebilirsin!”
“Galatasaray’da iki yıl içinde birçok kupa kazandım. Türkiye’de son istekleri beni görmek olan pek çok hasta ile görüştüm. Yeni doğan bebeklere, hayvanlara adım verildi, dövmeler yapıldı, arabaların üzerine ismim yazıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan ile aramda çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim.”