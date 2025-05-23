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Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! Osimhen sürprizi

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! Osimhen sürprizi

15:5023/05/2025, Cuma
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların İzmir kafilesi belli olurken önemli isimler kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

#Galatasaray
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