Galatasaray'ın gözü Fransa'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa formasıyla EURO 2024'te boy gösterecek iki ismi yakından takip edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Florya'da başlayacak.
Henüz oyuncu satmayan ve almayan sarı-kırmızılı takımın Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2024) takip edeceği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.
Özellikle Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in banko oynaması beklendiği turnuvada birçok dev kulüp bu isimleri takip edecek.
Kerem Aktürkoğlu, turnuva sonrası Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
Yeni sezon için iki bölgeyi önceleyen Galatasaray, sağ bek ve merkez orta saha almak isterken, Fransa ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Monaco'dan Youssouf Fofana ve Marsilya'dan Jonathan Clauss'u takip edecek.
Turnuva sonrası iki futbolcu için de hamle yapılması planlanıyor.